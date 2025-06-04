حزب قوة الشعب يتقبل بتواضع الهزيمة في الانتخابات الرئاسية

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تقبل حزب قوة الشعب هزيمته في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت أمس الثلاثاء.وصرح المتحدث باسم لجنة الحملة الانتخابية للحزب "شين دونغ اوك"، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بأن الحزب يتقبل بتواضع نتائج الانتخابات، مؤكدا أنه لا يمكن لأي شيء أن يعلو على إرادة الشعب.وأضاف شين أن الحزب سيُجدد نفسه بالكامل بنية التخلي عن الحقوق المكتسبة والرضا عن الذات، والسعي لاستعادة ثقة الشعب، والظهور كحزب كفؤ ومسؤول.ووعد بأن يصبح حزب قوة الشعب معسكرا معارضا موثوقا به، يُعالج مشاعر الشعب المنقسمة ويحمي أرواح الشعب.ودعا شين الرئيس المنتخب لي جيه ميونغ إلى توحيد البلاد والجمهور، وأضاف أن حزب قوة الشعب سيعمل معه إذا كان ذلك في المصلحة الوطنية.