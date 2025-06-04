ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم

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سيوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لمضاعفة الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%.وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في إحاطة إعلامية، بأن ترامب سيوقع هذا الأمر التنفيذي لترتفع رسوم الصلب والألومنيوم إلى 50%.وكان ترامب قد كشف سابقا عن نيته رفع هذه الرسوم خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم الجمعة الماضي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء.ومن المتوقع أن تُوجه هذه الرسوم الجمركية المتزايدة ضربة قوية لصناعة الصلب الكورية الجنوبية، حيث شكلت صادراتها إلى الولايات المتحدة حوالي 13% من إجمالي شحنات الصلب الكورية خلال العام الماضي.وقال بعض الخبراء إن الرسوم الجديدة ستُثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي بأعباء كبيرة، حيث سترتفع أسعار منتجات الصلب والألومنيوم، التي تُستورد في الغالب، بشكل حتمي.