الرئيس الكوري المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم الأربعاء

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من المقرر أن يواجه الرئيس الكوري المنتخب "لي جيه ميونغ" جدول أعمال مزدحم منذ اليوم الأول في فترته الرئاسية اليوم الأربعاء، التي ستبدأ رسميا بمجرد تأكيد لجنة الانتخابات الوطنية فوزه في الانتخابات المبكرة التي جرت أمس الثلاثاء خلال جلسة كاملة من المقرر عقدها صباحا.وبعد جلسة اللجنة، سيتولى لي حق قيادة القوات المسلحة للبلاد، ويعلن عن إطلاق حكومته قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان، في حفل مبسط، بحيث تبدأ حكومته العمل فورا دون فترة انتقالية.وبعد الحفل، من المقرر أن يلتقي لي برئيس البرلمان وقادة الأحزاب السياسية.وتدرس الحكومة الجديدة في إقامة حفل تعيين بدلا من حفل تنصيب لي بالتزامن مع حدث سيصادف الذكرى السابعة والسبعين لدستور كوريا يوم 17 يوليو، حيث تهدف الحكومة القادمة إلى تسليط الضوء ليس على تنصيب لي ولكن على حقيقة أن لي رئيس معين من قبل الشعب.