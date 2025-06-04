الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

النتائج النهائية للانتخابات تؤكد حصول لي جيه ميونغ على 49.42% من الأصوات

Write: 2025-06-04 08:36:41Update: 2025-06-04 08:40:48

النتائج النهائية للانتخابات تؤكد حصول لي جيه ميونغ على 49.42% من الأصوات

Photo : YONHAP News

اتضح أن لي جيه ميونغ، الفائز في الانتخابات الرئاسية الكورية الـ21، قد حصل على 49.42% من الأصوات في الانتخابات المبكرة التي أُجريت أمس الثلاثاء.
وكشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن هذا الرقم بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.
وحصل كيم مون سو، مرشح حزب قوة الشعب، على 41.15% من الأصوات، بينما حصل لي جون صوك، مرشح حزب الإصلاح، على 8.34% من الأصوات.
وتفوق لي جيه ميونغ على كيم بفارق 8.27%، محققا رقما قياسيا بلغ قرابة 17.3 مليون صوت.
وحقق لي رقما قياسيا جديدا في جمع أكبر عدد من الأصوات، متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يحمله الرئيس السابق يون صوك يول.
ومع ذلك، من حيث نسبة الأصوات التي حصل عليها، فشل لي في تحطيم الرقم القياسي الذي حققته الرئيسة السابقة باك كون هيه، التي حصدت أكثر من 51.5% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الثامنة عشرة.

قائمة

أخبار ذات صلة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;