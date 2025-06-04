النتائج النهائية للانتخابات تؤكد حصول لي جيه ميونغ على 49.42% من الأصوات

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اتضح أن لي جيه ميونغ، الفائز في الانتخابات الرئاسية الكورية الـ21، قد حصل على 49.42% من الأصوات في الانتخابات المبكرة التي أُجريت أمس الثلاثاء.وكشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن هذا الرقم بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.وحصل كيم مون سو، مرشح حزب قوة الشعب، على 41.15% من الأصوات، بينما حصل لي جون صوك، مرشح حزب الإصلاح، على 8.34% من الأصوات.وتفوق لي جيه ميونغ على كيم بفارق 8.27%، محققا رقما قياسيا بلغ قرابة 17.3 مليون صوت.وحقق لي رقما قياسيا جديدا في جمع أكبر عدد من الأصوات، متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يحمله الرئيس السابق يون صوك يول.ومع ذلك، من حيث نسبة الأصوات التي حصل عليها، فشل لي في تحطيم الرقم القياسي الذي حققته الرئيسة السابقة باك كون هيه، التي حصدت أكثر من 51.5% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الثامنة عشرة.