البيت الأبيض يؤكد أن كوريا الجنوبية أجرت انتخابات رئاسية حرة ونزيهة

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أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن كوريا الجنوبية أجرت انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، كما أكدت أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا يزال "قويا".وأدلى مسؤول في البيت الأبيض بهذا التصريح أمس الثلاثاء ردا على طلب من وكالة يونهاب الكورية للأنباء، للتعليق على نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت أمس.وقال المسؤول الأمريكي إنه "بينما أجرت كوريا الجنوبية انتخابات حرة ونزيهة، لا تزال الولايات المتحدة قلقة وتعارض التدخل والنفوذ الصيني في الديمقراطيات حول العالم.ويقول المراقبون إنه أمر غير مسبوق أن يُدرج البيت الأبيض مثل هذه التعليقات الانتقادية في كشفه عن موقفه من الانتخابات الكورية.ويعتقد المراقبون أن واشنطن كانت تهدف من خلال هذه التصريحات إلى توضيح أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيبقى قويا في ظل حكومة لي جيه ميونغ، بينما تطلب بشكل غير مباشر من الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة أن تنأى بنفسها عن الصين.