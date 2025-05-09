تراجع نمو أسعار المستهلك في كوريا إلى نطاق 1%

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شهدت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية تراجعا في النمو إلى نطاق 1% لأول مرة منذ خمسة أشهر، في شهر مايو الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 116.27 نقطة الشهر الماضي، بزيادة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقد تباطأ معدل التضخم عن معدل النمو الذي تراوح بين 2% و2.2% المسجل بين يناير وأبريل من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 2.3%، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 0.1% فقط.وانخفضت أسعار البترول بنسبة 2.3% على أساس سنوي.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2%، وهو أقل بقليل من معدل النمو البالغ 2.1% المسجل في أبريل.