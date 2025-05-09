الرئيس الكوري الجديد يؤكد أنه سيكون رئيسا للجميع

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أدّى "لي جيه ميونغ" الرئيس الحادي والعشرون لكوريا الجنوبية، اليمين الدستورية في البرلمان في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.وفي خطاب وجهه للشعب بعد أداء اليمين الدستورية، أكد "لي" أنه سيكون رئيسا للجميع وسيقضي على السياسة المبنية على الانقسام.وقال إنه يشعر بمسؤولية كبيرة وامتنان لا حدود له، وأنه ابتداءً من اليوم سيخطو أولى خطواته باعتباره الرئيس الحادي والعشرين لكوريا الجنوبية، نحو بناء جمهورية ديمقراطية حقيقية.وأضاف أنه قد حان الوقت لإعادة بناء الأمن والسلام والديمقراطية واستعادة المعيشة وإنعاش الاقتصاد الوطني.وأكد "لي" أنه سيبدأ باستعادة معيشة الشعب وإنعاش الاقتصاد، وأنه سيقوم بشكل فوري بتشغيل فريق عمل طارئ للاستجابة للقضايا الاقتصادية.