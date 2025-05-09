الرئيس الكوري الجديد يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي

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من المتوقع أن يجري الرئيس الكوري الجديد "لي جيه ميونغ" مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.وقالت مصادر دبلوماسية إن الحكومتين الكورية والأمريكية تنسقان حاليا لترتيب إجراء المكالمة الهاتفية بين الرئيسين اليوم أو غدا الخميس.ومن المتوقع أن تكون تلك المكالمة الهاتفية بمثابة تهنئة من الرئيس "ترامب" على تنصيب الرئيس الكوري الجديد، لكنها قد تتضمن أيضا مناقشة بعض القضايا الراهنة، مثل البرنامج النووي الكوري الشمالي والتعريفات الجمركية الأمريكية.ويرى المراقبون أنه من المتوقع إجراء قمة بين الرئيسين الكوري والأمريكي في شهر يوليو أو أغسطس، كما يُتوقع أن يجري الرئيسان أول لقاء بينهما في أثناء حضورهما قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها في كندا خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من يونيو، أو قمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" التي ستعقد يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يونيو في هولندا.