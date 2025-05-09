كوريا الجنوبية توقع صفقة لتصدير 12 مقاتلة إضافية من طراز إف إيه 50 للفلبين

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صرحت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية اليوم الأربعاء بأن الشركة الكورية لصناعات الفضاء الجوي قد وقعت أمس الثلاثاء صفقة مع وزارة الدفاع الفلبينية لتصدير 12 طائرة مقاتلة خفيفة من طراز "إف إيه 50".وأضافت أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار تعد الثانية من نوعها التي يتم فيها تصدير مقاتلات "إف إيه 50" للفلبين، بعد أن قررت الفلبين شراء 12 مقاتلة من نفس الطراز في شهر مارس من عام 2014.وأكدت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية أن الفلبين أصبحت أكبر شريك تعاوني لكوريا الجنوبية في مجال الصناعات الدفاعية في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن اشترت منتجات دفاعية كورية بقيمة بلغت حوالي 3 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية.وأشارت إلى أن الصفقة الجديدة لتصدير 12 مقاتلة إضافية من طراز "إف إيه 50" للفلبين ستلعب دورا في توسيع التبادلات العسكرية بين البلدين، كما ستسهم في تحقيق الاستقرار الأمني في منطقة جنوب شرق آسيا.يذكر أن كوريا قد صدرت أكثر من 140 مقاتلة من طراز "إف إيه 50" إلى 6 دول، وهي الفلبين وإندونيسيا وتايلاند والعراق وبولندا وماليزيا.