الرئيس الكوري يعقد اجتماعا لفريق العمل المعني بمراجعة الاقتصاد

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عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اجتماعا لفريق العمل الطارئ المعني بمراجعة الوضع الاقتصادي، أمس الأربعاء، في أعقاب تنصيبه في وقت سابق.وترأس "لي" الاجتماع من الساعة 7:30 إلى 9:50 مساء في المكتب الرئاسي في "يونغ سان"، وحضره مسؤولون من وزارات المالية والصناعة والأراضي والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مراكز أبحاث حكومية.وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو يونغ" إن "لي" تلقى تقارير حول القضايا المعلقة، بما في ذلك المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة، وناقش المشاكل في الاقتصاد والتدابير المضادة الممكنة.وأضافت المتحدثة أن "لي" طرح أسئلة مفصلة على المشاركين بشأن القدرة المالية للحكومة على توفير ميزانية تكميلية والتأثيرات الفورية للتحفيز الاقتصادي التي ستنتج عنها.كما دعا إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، فضلا عن إدارة شاملة للمخاطر.وطلب الرئيس من المشاركين ألا يترددوا في تقديم اقتراحاتهم في أي وقت، بغض النظر عن رتبهم، إذا كانت لديهم أفكار صغيرة أو طلبات تشريعية.