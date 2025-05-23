الرئيس لي يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ توليه منصبه

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سيعقد الرئيس "لي جيه ميونغ" أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ توليه منصبه أمس، وذلك في الساعة 10 من صباح اليوم الخميس في المكتب الرئاسي في "يونغ سان" من أجل تحديد القضايا المعلقة لكل وزارة.ومن المتوقع أن يقيّم الرئيس الأوضاع الاقتصادية ويدعو إلى بذل جهود لوضع ميزانية تكميلية وتحقيق الاستقرار في شؤون الدولة.وكان نائب رئيس الوزراء "لي جو هو"، الذي تولى الرئاسة مؤقتا قبل الانتخابات، قد أعرب عن نية جميع أعضاء مجلس الوزراء الاستقالة، لكن الرئيس قبل استقالة وزير العدل فقط "بارك سونغ جيه" ورفض جميع الاستقالات الأخرى، مشيرا إلى الحاجة إلى الاستمرارية في شؤون الدولة.كما أمر الرئيس بعقد اجتماع عمل منفصل حول السلامة العامة اليوم الخميس، لمسؤولين من الحكومة المركزية والحكومات المحلية.ومن المتوقع أن يصدر الرئيس إعلانات إضافية بشأن التعيينات، بدءا بتعيين مسؤولين على مستوى نواب الوزراء يمكنهم تولي مهامهم فورا بعد التعيين.