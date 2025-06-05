لي حصل على 66.4% من الأصوات من الخارج

Photo : YONHAP News

حصل الرئيس "لي جيه ميونغ" على دعم ساحق في التصويت الخارجي خلال الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين، حيث حصل على أكثر من 3 أضعاف أصوات مرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو".ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية أمس الأربعاء، شارك 205 آلاف و268 كوريا مقيما في الخارج في التصويت، حيث صوّت أكثر من 136 ألفا منهم، أي بنسبة 66.37%، لصالح "لي"، بينما صوّت ما يقرب من 44 ألفا، أي بنسبة 21.38%، لصالح "كيم".وتزيد نسبة التأييد بين الناخبين في الخارج بـ16.95 نقطة مئوية عن النسبة الإجمالية التي حصل عليها "لي" والتي بلغت 49.42%، في حين أن نسبة تأييد "كيم" في الخارج كانت أقل بـ 19.77 نقطة مئوية عن النسبة الإجمالية التي حصل عليها والتي بلغت 41.15%.وحصل "لي جون صوك" من حزب الإصلاح على 9.96%.وبلغت نسبة المشاركة في التصويت في الخارج رقما قياسيا، حيث سجلت 79.5%.