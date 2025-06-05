الرئيس الصيني يهنئ لي على فوزه في الانتخابات ويقترح تعزيز المشاركة الاستراتيجية

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أرسل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" برقية تهنئة إلى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على فوزه في الانتخابات.ووفقا لوكالة "شين خوا" الحكومية الصينية للأنباء أمس الأربعاء، أشار "شي" إلى أن الصين وكوريا "جارتان وشريكتان مهمتان للتعاون".وأضاف "شي" أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 33 عاما، تقدمت بكين وسيول جنبا إلى جنب، وتغلبتا على الاختلافات في الأيديولوجية والنظم الاجتماعية، وحققتا نجاحا متبادلا، وتطورا مستقرا وصحيا في العلاقات الثنائية.وقال الرئيس الصيني إن هذا التطور عزز رفاهية الشعبين وساهم في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة، وشدد على أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية.ووسط تزايد حالة عدم اليقين في الشؤون الدولية والإقليمية، قال "شي" إن بكين مستعدة للعمل مع سيول لترسيخ الصداقة بين الجانبين والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة، وبالتالي تعزيز التطور المستمر لمشاركتهما الاستراتيجية التعاونية.