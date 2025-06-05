الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الرئيس الصيني يهنئ لي على فوزه في الانتخابات ويقترح تعزيز المشاركة الاستراتيجية

Write: 2025-06-05 10:11:05

الرئيس الصيني يهنئ لي على فوزه في الانتخابات ويقترح تعزيز المشاركة الاستراتيجية

Photo : YONHAP News

أرسل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" برقية تهنئة إلى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على فوزه في الانتخابات.
ووفقا لوكالة "شين خوا" الحكومية الصينية للأنباء أمس الأربعاء، أشار "شي" إلى أن الصين وكوريا "جارتان وشريكتان مهمتان للتعاون".
وأضاف "شي" أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 33 عاما، تقدمت بكين وسيول جنبا إلى جنب، وتغلبتا على الاختلافات في الأيديولوجية والنظم الاجتماعية، وحققتا نجاحا متبادلا، وتطورا مستقرا وصحيا في العلاقات الثنائية.
وقال الرئيس الصيني إن هذا التطور عزز رفاهية الشعبين وساهم في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة، وشدد على أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية.
ووسط تزايد حالة عدم اليقين في الشؤون الدولية والإقليمية، قال "شي" إن بكين مستعدة للعمل مع سيول لترسيخ الصداقة بين الجانبين والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة، وبالتالي تعزيز التطور المستمر لمشاركتهما الاستراتيجية التعاونية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;