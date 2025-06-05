وسائل الإعلام الكورية الشمالية تغطي الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية لأول مرة

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أصدرت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية أول تقاريرها عن نتائج الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إنه تم انتخاب "لي جيه ميونغ"، مرشح الحزب الديمقراطي، رئيسا لكوريا الجنوبية يوم 3 يونيو، بعد شهرين من عزل الرئيس السابق بسبب حادثة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.كما نشرت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية للقراء المحليين، ذلك التقرير بعد يومين من الانتخابات.وكانت هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها وسائل الإعلام الكورية الشمالية الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.وقد التزمت كوريا الشمالية الصمت بشأن السياسة الكورية الجنوبية خلال الانتخابات، بعد أن نشرت تقارير عن الغضب الشعبي في كوريا الجنوبية في ديسمبر بسبب محاولة الرئيس السابق "يون صوك يول" فرض الأحكام العرفية.