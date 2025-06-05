الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

وسائل الإعلام الكورية الشمالية تغطي الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية لأول مرة

Write: 2025-06-05 10:28:07

وسائل الإعلام الكورية الشمالية تغطي الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية لأول مرة

Photo : YONHAP News

أصدرت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية أول تقاريرها عن نتائج الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إنه تم انتخاب "لي جيه ميونغ"، مرشح الحزب الديمقراطي، رئيسا لكوريا الجنوبية يوم 3 يونيو، بعد شهرين من عزل الرئيس السابق بسبب حادثة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
كما نشرت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية للقراء المحليين، ذلك التقرير بعد يومين من الانتخابات.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها وسائل الإعلام الكورية الشمالية الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.
وقد التزمت كوريا الشمالية الصمت بشأن السياسة الكورية الجنوبية خلال الانتخابات، بعد أن نشرت تقارير عن الغضب الشعبي في كوريا الجنوبية في ديسمبر بسبب محاولة الرئيس السابق "يون صوك يول" فرض الأحكام العرفية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;