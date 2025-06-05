كوريا توقع الصفقة النووية مع التشيك بعد رفع الأمر القضائي الذي يمنع إبرامها

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أعلنت جمهورية التشيك أمس الأربعاء أن شركة الكهرباء الحكومية وقعت عقدا نهائيا مع شركة كوريا للطاقة المائية والنووية الكورية الجنوبية لبناء مفاعلين نوويين هناك.ونقل تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء عن رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" قوله أمس الأربعاء إن الجانبين وقعا الاتفاقية النهائية للصفقة، التي تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، بعد أن رفعت المحكمة في وقت سابق من يوم أمس أمرا قضائيا كان يمنع إبرام الصفقة.وأوضح التقرير أن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية وقّعت مع شركة إليكترانا دوكوفاني 2، وهي شركة تابعة لشركة الكهرباء الرئيسية في جمهورية التشيك، العقد إلكترونيا.وجاء هذا التوقيع بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا في جمهورية التشيك الأمر القضائي الصادر في الشهر الماضي عن محكمة إقليمية في منطقة "برنو".وكان من المقرر توقيع العقد في مايو، لكن التوقيع تأجل عندما قررت المحكمة الابتدائية أنه لا يمكن المضي قدما حتى تصدر المحكمة حكمها في شكوى مقدمة من الشركة التي خسرت الصفقة، وهي شركة "إي دي إف" الفرنسية.