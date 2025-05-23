استقالة زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب

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استقال "كوان صونغ دونغ" زعيم التكتل الحزبي لحزب قوة الشعب من منصبه، وقال إنه ينبغي إجراء مناقشات حول إعادة بناء المعسكر المحافظ من الصفر.وفيما يتعلق بخسارة حزبه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال كوان خلال اجتماع شامل لنواب الحزب عقد اليوم في مقر البرلمان، إن مسؤوليته عن الخسارة كزعيم للتكتل البرلماني ليست هينة، مؤكدا على أنه ليست لديه أي نية لتجنب المسؤولية أو لتقديم أعذار.وأضاف أن خسارة الحزب في الانتخابات الرئاسية ليست مجرد نتيجة لقرار الأحكام العرفية وعزل الرئيس السابق، لكنها أيضا دليل على انقسام الحزب.وأشار إلى أن هناك العديد من المواطنين وأعضاء الحزب الذين تجاوزوا مستوى خيبة الأمل ووصلوا إلى حالة من الغضب بسبب السلوك المتخاذل والانقسامي الذي ظهر حتى خلال الانتخابات المصيرية، واستخدام منطق الحزب الديمقراطي لتشويه سمعة حزب قوة الشعب خلال الصراعات على السلطة الداخلية.