المرشح لمنصب رئيس الوزراء يتعهد بالعمل على تعزيز معيشة الشعب

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قال "كيم مين صوك" المرشح لمنصب رئيس الوزراء إن كوريا الجنوبية تواجه حاليا أزمة اقتصادية كبيرة، وبالتالي فسوف يعمل في حالة توليه المنصب على شيئين أساسيين يوميا وهما توفير سبل عيش الشعب وتكامله.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كيم قبيل مشاركته في جلسة الاستماع البرلمانية بشأن تعيينه، حيث أعرب عن اعتقاده بأن الوضع الحالي في كوريا أصعب من فترة الأزمة المالية الآسيوية، مشيرا إلى أن كوريا كانت قد تعرضت لصدمة اقتصادية كبيرة في تلك الفترة إلا أن اتجاهها الاقتصادي الكبير كان في ارتفاع، بينما يعاني حاليا من الركود، إلى جانب صعوبة معيشة الشعب.وأضاف أن البيئة الدولية التي تشمل الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وكوريا الشمالية أصعب بكثير مما كانت عليه، ولذلك فسوف يكرس جهوده لتوفير سبل عيش الشعب من أجل التغلب على الأزمة الحالية.وردا على سؤال عن كيفية تقسيم الأدوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أجاب بأنه ينبغي الالتزام بالدستور والقوانين.