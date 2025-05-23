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الاقتصادية

مؤشر البورصة الكورية يتجاوز 2800 نقطة لأول مرة منذ 10 أشهر

Write: 2025-06-05 14:13:00Update: 2025-06-05 14:20:06

مؤشر البورصة الكورية يتجاوز 2800 نقطة لأول مرة منذ 10 أشهر

Photo : YONHAP News

تجاوز  مؤشر  سوق  الأسهم الكورية،  "كوسبي"،  مستوى  2800  نقطة  ليواصل  الارتفاع عقب  الانتخابات  الرئاسية التي  أجريت  اول  من  أمس  الثلاثاء.
وقد  بدأ  مؤشر  كوسبي  تعاملات  اليوم  عند  2790.33 نقطة  بزيادة  نسبتها 0.7%  بالمقارنة  مع  أمس،  ثم  واصل  الارتفاع ليتجاوز  2800  نقطة  في  حوالي  الساعة  العاشرة صباحا.
وتعد  هذه  هي  المرة  الأولى  التي  يتجاوز  فيها  المؤشر  هذا  المستوى  منذ  يوم  19  يوليو  من  العام  الماضي.
وقالت  إدارة  البورصة  إن  المستثمرين  الأجانب لعبوا  دورا  قياديا في  هذا  الارتفاع، حيث  اشتروا  بأكثر  من  تريليون وون  من  الأسهم الكورية  أول  من  أمس،  لأول  مرة  منذ  شهر  أغسطس  من  العام  الماضي.
ومن  ناحية  أخرى،  بلغ  سعر  صرف  الدولار  الأمريكي أمام  الوون  الكوري 1350  وون  للدولار الواحد.
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