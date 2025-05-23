مؤشر البورصة الكورية يتجاوز 2800 نقطة لأول مرة منذ 10 أشهر

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تجاوز مؤشر سوق الأسهم الكورية، "كوسبي"، مستوى 2800 نقطة ليواصل الارتفاع عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت اول من أمس الثلاثاء.وقد بدأ مؤشر كوسبي تعاملات اليوم عند 2790.33 نقطة بزيادة نسبتها 0.7% بالمقارنة مع أمس، ثم واصل الارتفاع ليتجاوز 2800 نقطة في حوالي الساعة العاشرة صباحا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر هذا المستوى منذ يوم 19 يوليو من العام الماضي.وقالت إدارة البورصة إن المستثمرين الأجانب لعبوا دورا قياديا في هذا الارتفاع، حيث اشتروا بأكثر من تريليون وون من الأسهم الكورية أول من أمس، لأول مرة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.ومن ناحية أخرى، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري 1350 وون للدولار الواحد.