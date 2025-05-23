الزعيم الكوري الشمالي يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي

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التقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بسكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" في العاصمة بيونغ يانغ، حيث ناقش معه الأوضاع الدولية ووعده باستمرار التعاون مع الجانب الروسي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم التقى بـ"شويغو" في مقر حزب العمال الحاكم، أمس الأربعاء، حيث يزور المسؤول الروسي كوريا الشمالية للمرة الثانية بعد زيارته السابقة قبل حوالي 70 يوما، في شهر مارس الماضي.ونقل شويغو تحيات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى كيم، الذي أكد على أن كوريا الشمالية ستؤيد، دون شروط، السياسات الروسية الخارجية فيما يتعلق بجميع الشؤون الدولية الخطيرة بما في ذلك المسألة الأوكرانية، كما ستلتزم ببنود المعاهدات الموقعة بين بيونغ يانغ وموسكو.وأعرب كيم أيضا عن تطلعاته وثقته بأن روسيا ستحقق انتصارا في سعيها المقدس والعادل المتمثل في حماية السيادة الوطنية وتحقيق مصالحها الأمنية.وقال التقرير إن الاجتماع ناقش سلسلة من القضايا المهمة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات لتعزيز المشاركة الاستراتيجية الشاملة. كما تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في أوكرانيا، والأوضاع الدولية والإقليمية، وأكد الجانبان توافقهما التام في الآراء.