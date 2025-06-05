كوريا الجنوبية تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الـ11 على التوالي

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استطاعت كوريا الجنوبية التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الـ11 على التوالي، حيث فاز المنتخب الكوري على نظيره العراقي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.وافتتح اللاعب الكوري "كيم جين كيو" التسجيل في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.وأضاف اللاعب "أوه هيون كيو" الهدف الثاني للمنتخب الكوري في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة متقدمة بثلاث نقاط عن الأردن في المركز الثاني، بينما جاء منتخب العراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.وبهذا تمكنت كوريا الجنوبية من التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي منذ بطولة كأس العالم التي أقيمت في المكسيك في عام 1986.وسوف تقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء القادم في سيول، عندما تستضيف كوريا الجنوبية منتخب الكويت.