واشنطن تصنف كوريا الجنوبية كدولة خاضعة للمراقبة بشأن التلاعب في سعر الصرف

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أعادت الولايات المتحدة تصنيف كوريا الجنوبية كدولة خاضعة للمراقبة بشأن التلاعب في سعرالصرف، وذلك وسط إعلان إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن نيتها معالجة قضية سعر الصرف في المفاوضات التجارية.وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقريرها نصف السنوي المقدم للكونغرس أمس الخميس، 9 دول، هي: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافوره وتايوان وفيتنام وألمانيا وأيرلندا وسويسرا، كدول خاضعة للمراقبة بشأن التلاعب في سعر الصرف.وكانت واشنطن قد أزالت اسم كوريا الجنوبية من تلك القائمة في نوفمبر 2023، وذلك للمرة الأولى منذ شهرأبريل من عام 2016، إلا أنها أعيدت إلى القائمة مجددا في نوفمبر من العام الماضي، أي قبل تولي إدارة "ترامب" السلطة.وبموجب قانون تحفيز التجارة الصادر في عام 2015، تقوم الولايات المتحدة بتقييم السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات سعر الصرف لأكبر 20 دولة من حيث حجم التجارة مع الولايات المتحدة، وإذا استوفت هذه الدول معاييرمعينة، يتم تصنيفها إما كدول خاضعة لتحليل معمق، أو كدول خاضعة للمراقبة، بشأن التلاعب في سعر الصرف.وتتمثل تلك المعايير في تجاوز الفائض التجاري مع الولايات المتحدة مستوى 15 مليار دولار، وتجاوز الفائض في الحساب الجاري 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والشراء الصافي للدولارات خلال 8 أشهر على الأقل من أصل 12 شهرا، بحيث يتجاوز حجم الشراء الصافي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وإذا استوفت دولة اثنين أو أكثر من هذه المعايير، يتم إدراجها ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة أو التحليل المعمق.