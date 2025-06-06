واشنطن تدعو لإنهاء مشاركة كوريا الشمالية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يتوجب على كوريا الشمالية أن توقف إرسال قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، كما يتوجب على روسيا وقف تقديم الدعم لكوريا الشمالية في المقابل، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون يعد مقلقا ويجب وضع حد له.وأعرب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "تومي بيغوت" في موجز صحفي أمس الخميس عن قلق الولايات المتحدة من تدخل كوريا الشمالية المباشر في الحرب في أوكرانيا.جاء ذلك عقب استقبال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لسكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" أول من أمس الأربعاء، حيث تعهد بتقديم دعم غير مشروط لروسيا في كل المجالات، بما في ذلك في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا منذ 3 أعوام.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" أبلغ "شويغو" بأن بيونغ يانغ ستقدم دعما غير مشروط لموقف روسيا وسياساتها الخارجية في كل القضايا السياسية الدولية الحاسمة، بما في ذلك القضية الأوكرانية.