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الاقتصادية

متوسط سعر تداول المنازل في سيول يتجاوز مليار وون

Write: 2025-06-06 14:05:05

متوسط سعر تداول المنازل في سيول يتجاوز مليار وون

Photo : Getty Images Bank

تجاوز متوسط سعر تداول الوحدات السكنية في سيول، بما في ذلك الشقق والمنازل، مستوى مليار وون لأول مرة.
ووفقا لتقرير صادر عن بنك "كوك مين" اليوم الجمعة، بلغ متوسط سعر تداول الوحدات السكنية في سيول خلال شهر مايو الماضي مليارا و3.98 مليون وون، بارتفاع نسبته 1.16% مقارنة بالشهر الأسبق.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الشقق في جنوب سيول شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ متوسط سعر تداول الشقق في 11 ضاحية في جنوب سيول مليارا و675 مليونا و140 ألف وون، فيما بلغ متوسط سعر تداول الشقق في 14 ضاحية في شمال سيول 977 مليونا و170 ألف وون.
وكان متوسط سعر تداول الشقق في سيول قد استقر عند مستوى 1.27 مليار وون خلال الفترة من شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى شهر فبراير، لكنه ارتفع إلى 1.33 مليار وون في شهر أبريل.


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