مؤشر عدم اليقين السياسي في كوريا الجنوبية يتعافى إلى مستوى ما قبل الأحكام العرفية

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تبين أن مؤشر عدم اليقين السياسي في كوريا الجنوبية، الذي يرمز لدرجة الضبابية في المشهد السياسي الداخلي، قد شهد استقرارا ملحوظا ليعود إلى المستويات التي كان عليها قبل إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثالث من شهر يونيو الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، انخفض مؤشر عدم اليقين السياسي إلى 0.7 نقطة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، أي قبل حوالي أسبوع من الانتخابات الرئاسية.وتعد هذه النسبة هي الأقل منذ الثالث من ديسمبر، حيث سجل المؤشر 0.5 نقطة قبل إعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية.الجدير بالذكر أن المؤشر كان قد بلغ ذروته عند 12.8 نقطة يوم الرابع عشر من ديسمبر من العام الماضي، فور إعلان الأحكام العرفية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.