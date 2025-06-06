المكتب الرئاسي يشيد بإقرار ثلاثة مشروعات قوانين للتحقيقات الخاصة

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أكد المكتب الرئاسي الكوري أن مشروعات القوانين الثلاثة للتحقيقات الخاصة التي أقرها البرلمان أمس الخميس تحظى بدعم شعبي كبير، مؤكدا أنها ليست مفرطة.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس بأن التحقيقات الخاصة ضرورية لإنهاء تمرد الرئيس السابق "يون صوك يول"، وتحديد مختلف مشاكل الحكومة السابقة.وأضاف المسؤول أنه بالتالي لا يوجد سبب وجيه لرفض مشروعات القوانين الثلاثة.وتُجيز مشروعات القوانين، التي دفع بها الحزب الديمقراطي الحاكم، إجراء تحقيقاتٍ من قِبل مستشارين خاصين ضد الرئيس السابق يون بشأن الأحكام العرفية والسيدة الأولى السابقة كيم كون هي، بالإضافة إلى الشكوك في تدخل إدارة يون بشكل غير قانوني في تحقيق عسكري في وفاة جندي من مشاة البحرية في عام 2023.وكان يون قد استخدم حق النقض، فيتو، مرارا وتكرارا ضد مشروعات قوانين المستشارين الخاصين الثلاثة عندما كان رئيسا.