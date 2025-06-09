كوريا الشمالية تعاني من انقطاع كبير للإنترنت

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قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن كوريا الشمالية شهدت انقطاعا كبيرا للإنترنت يوم السبت. ونقلت الوكالة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، عن باحث بريطاني يراقب نشاط كوريا الشمالية على الإنترنت، قوله إن الانقطاع أثر على جميع طرق الوصول، ومن المرجح أنه كان نتيجة لمشاكل داخلية وليس هجوما إلكترونيا.وصرح باحث الأمن السيبراني "جوناد علي" لوكالة رويترز بأن البنية التحتية الكاملة للإنترنت في كوريا الشمالية غير مرئية على أنظمة مراقبة نشاط الإنترنت.وأضاف علي أنه كان من الصعب الجزم ما إذا كان هذا الأمر متعمدا أم عرضيا، ولكن يبدو أنه على الأرجح ناتج عن مشكلة داخلية أكثر من كونه هجوما.وكانت المواقع الإلكترونية الرئيسية لكوريا الشمالية حتى صباح السبت، بما في ذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية، وصحيفة رودونغ شينمون، والصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية، إما غير قابلة للوصول أو غير مستقرة.