ترامب يقول إن الصين وافقت على استئناف صادرات المعادن الأرضية النادرة

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وافق على استئناف صادرات بلاده من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة، وهي مواد أساسية تستخدمها شركات صناعة السيارات ورقائق الكمبيوتر.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن ترامب قوله إن الرئيس الصيني قد وافق، ردا على سؤال من أحد المراسلين عن ذلك، على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة.ووصف ترامب مكالمته الهاتفية مع شي يوم الخميس بأنها "كانت إيجابية للغاية"، وأضاف أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي تساؤلات حول تعقيد المنتجات الأرضية النادرة.كما نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن كبار مساعديه سيواصلون المناقشات ذات الصلة مع المسؤولين الصينيين في لندن يوم الاثنين.وجاء ذلك بعد أن وقّعت الولايات المتحدة والصين اتفاقا في جنيف يوم 12 مايو لإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة المكونة من ثلاثة أرقام لمدة 90 يوما.ومنذ ذلك الحين، اتهمت واشنطن بكين بانتهاك الاتفاق من خلال استمرارها في تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة.