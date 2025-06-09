كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى التاسعة والسبعين على تأسيس الاتحاد الكوري للأطفال

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أقامت كوريا الشمالية سلسلة من الفعاليات احتفالا بالذكرى التاسعة والسبعين على تأسيس الاتحاد الكوري للأطفال، وهي منظمة شبابية بارزة تهدف إلى تعزيز الولاء لزعيم النظام "كيم جونغ أون" بين جيل الشباب.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت إن الاتحاد الكوري للأطفال عقد مؤتمرا وطنيا في بيونغ يانغ يوم الجمعة إحياء لهذه الذكرى. وخلال الفعالية، حثّ "مون تشول" رئيس اللجنة المركزية لرابطة الشباب الوطني الاشتراكي، أعضاء الاتحاد على أن يصبحوا قادة المستقبل للثورة، وأن يكونوا ركائز أساسية في بناء دولة قوية.كما أُقيم احتفال مسائي أمام قصر "مان كيونغ ديه" للأطفال، حضره "تشيه ريونغ هيه" رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى.ومن ناحية أخرى، وصل وفد شبابي من الجمعية العامة للمقيمين الكوريين في اليابان إلى بيونغ يانغ يوم الثلاثاء للمشاركة في الاحتفالات.يذكر أنه يتعين على جميع الأطفال الكوريين الشماليين الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة و14 عاما الانضمام إلى ذلك الاتحاد الذي تأسس في عام 1946.