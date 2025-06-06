لي وترامب يؤكدان التقارب المتبادل في أول محادثات هاتفية بينهما

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري أن رئيسيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكدا مجددا على العلاقات الوثيقة بين البلدين خلال أول محادثات هاتفية يوم الجمعة.وفي تصريحات للصحفيين يوم السبت، قال مسؤول من المكتب الرئاسي إن المكالمة الهاتفية الأولى بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ركزت على بناء الثقة والعلاقة الودية بينهما.وأشار المسؤول إلى أنه بالمقارنة مع المكالمات الافتتاحية السابقة بين رئيسي البلدين، فإن المحادثة الأخيرة كانت طويلة نسبيا، حيث استمرت 20 دقيقة، وكانت تهدف إلى تعزيز الشعور بالتقارب.ورفض المسؤول الخوض في التفاصيل، لكنه قال إن الرئيسين تشاركا التفاهم حول التحديات. وعندما سُئل عن إمكانية إرسال سيول مبعوثين إلى واشنطن، قال المسؤول إن الحكومة تركز حاليا على التحضير الشامل لحضور الرئيس لقمة مجموعة السبع في كندا في منتصف يونيو.وفيما يتعلق باحتمال عقد لقاء مباشر بين لي وترامب على هامش القمة، قال المسؤول إن سيول تقوم بالاستعدادات المناسبة لهذا السيناريو.