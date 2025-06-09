حزب قوة الشعب يستعد لعقد مؤتمره الوطني مطلع سبتمبر

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أعلن "كيم يونغ تيه" الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب المعارض أن الحزب سينظم مؤتمرا وطنيا في مطلع شهر سبتمبر القادم لانتخاب قيادة جديدة.وأعلن كيم عن هذه الخطة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان أمس الأحد، حيث أكد أن إجراء الانتخابات المحلية العام القادم بقيادة حزبية منتخبة، بدلا من لجنة طوارئ مؤقتة، أمرٌ بالغ الأهمية لإعادة بناء التكتل المحافظ ونجاح الانتخابات المحلية.كما تعهد كيم بإلغاء الموقف الرسمي للحزب الذي يعارض عزل الرئيس السابق "يون صوك يول"، وذلك بهدف حل النزاعات الداخلية بين الفصائل التي انقسمت حول مسألة العزل.وأضاف أنه في حالة نجاح مساعيه، فسوف يعتبر الحزب أي إجراءات من شأنها تأجيج الانقسام، مثل دعم أو معارضة عزل يون علنا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، أمرا مضرا بالحزب.وفي معرض حديثه عن الجدل الدائر حول المحاولة المزعومة لاستبدال مرشح الحزب الرئاسي "كيم مون سو" برئيس الوزراء السابق "هان دوك سو"، تعهد كيم باستخدام حقه في مراجعة شؤون الحزب لكشف حقيقة الوضع.