أسعار البيض في كوريا تصل لأعلى مستوى لها في أربع سنوات

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بلغت أسعار البيض في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها في أربع سنوات خلال شهر مايو الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى أغسطس القادم على الأقل.ووفقا لتقرير صادر عن معهد الاقتصاد الريفي الكوري أمس الأحد، من المتوقع أن ترتفع أسعار المزارع لعشر بيضات كبيرة بنسبة تتراوح بين 12.4% و18.5%، ليتراوح سعرها بين ألف و850 وألف و950 وون خلال الأشهر الثلاثة القادمة. ويُمثل هذا ارتفاعا بنسبة 9.9% ليصل إلى 15.8% مقارنة بمتوسط الأسعار المُسجلة خلال الفترة من 2020 إلى 2024.ويُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض إنتاجية الدجاج البيّاض المُسنّ، والذي تفاقم بسبب تفشي أمراض مثل إنفلونزا الطيور منخفضة العدوى، والتهاب الشعب الهوائية المعدي، والتيفوئيد.وشهدت أسعار بيع البيض في المزارع زيادات مُضطردة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 10.2% في أبريل، و12.2% في مايو.ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المستهلك أيضا، حيث وصل متوسط سعر عبوة البيض الكبيرة التي تحتوي على 30 بيضة إلى 7 آلاف و260 وون في مايو، مُتجاوزا بذلك عتبة السبعة آلاف وون لأول مرة منذ أربع سنوات.