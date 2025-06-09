السفير الصيني لدى كوريا الشمالية يُشدد على التعاون الثنائي

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زار السفير الصيني لدى كوريا الشمالية "وانغ ياجون" مؤخرا مقاطعة "يانغ كانغ" الواقعة على طول الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.ووفقا للسفارة الصينية لدى بيونغ يانغ أمس الأحد، قام "وانغ" بجولة في مدينتيْ "هيه سان" و"سام جي يون"، بالإضافة إلى مواقع أخرى في تلك المقاطعة خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة من الأسبوع الماضي.وخلال زيارة لعائلة صينية في "هيه سان" يوم الثلاثاء، شدد وانغ على أهمية عام 2025 في دفع عجلة التنمية لكل من الصين وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ودعا إلى تقديم مساهمات فعّالة لتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين البلدين.وفي منشأة تعليمية في مدينة "سام جي يون"، أعرب وانغ عن أمله في أن يدرس الطلاب لتعزيز التفاهم المتبادل وتعميق الصداقة بين البلدين.كما أفادت السفارة بأن السفير زار مستشفى في "سام جي يون"، حيث أعرب عن أمله في أن يُسهم تعزيز التبادل والتعاون بين تلك المنشأة والمؤسسات الطبية الصينية في دفع عجلة المشروعات الطبية والصحية الثنائية وتحسين رفاهية مواطني البلدين.