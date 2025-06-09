عدد المسافرين جوا بين كوريا واليابان يتجاوز 10 ملايين في أول 5 أشهر من العام

Photo : KBS News

تجاوز عدد المسافرين جوا بين كوريا الجنوبية واليابان مستوى عشرة ملايين مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد، وصل عدد المسافرين بين البلدين إلى رقم قياسي بلغ 11.24 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى مايو.ويمثل هذا زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 10.16 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقد غادر 7.85 مليون مسافر، أي ما يقرب من 70% من المسافرين، من مطار إنتشون الدولي أو وصلوا إليه، بينما استخدم الـ30% المتبقيون مطارات أخرى مثل "كيم بو" و"كيم هيه".وقد ظل الطلب على السفر إلى اليابان قويا على الرغم من ارتفاع قيمة الين في وقت سابق من هذا العام.ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث أظهر الين مؤخرا علامات انخفاض جديدة، وزادت شركات الطيران الكورية رحلاتها إلى اليابان بشكل مضطرد.