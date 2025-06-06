سيول تحث واشنطن على اتخاذ موقف إيجابي تجاه واردات المعادن الأساسية

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حثت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة على اتخاذ موقف إيجابي تجاه المعادن الأساسية الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن تقييد واردات المنتجات الكورية الجنوبية قد يعطل أعمال شركات البطاريات الكورية التي استثمرت في الولايات المتحدة، وهو ما قد يُلحق الضرر بالولايات المتحدة في نهاية المطاف.ووفقا للسجل الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس الأحد، قدمت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية تعليقا رسميا يوم 15 مايو بشأن التحقيق الوطني الذي تُجريه وزارة التجارة الأمريكية بموجب المادة 232 بشأن واردات المعادن الأساسية ومشتقاتها. وفي هذا التعليق، قالت الوزارة إنه في حالة تعذر تجنب إجراءات تقييد استيراد المشتقات، فإنها تطلب "اعتبارا خاصا" للمواد وقطع الغيار والمعدات المخصصة لاستثمارات الشركات الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المشتقات كورية الصنع، نظرا لعلاقات التعاون الوثيقة بين البلدين. وأشار التعليق إلى أن كوريا الجنوبية مناصرة راسخة للتجارة العادلة والحرة، وحليف أمني موثوق يتشارك قيما أساسية مع الولايات المتحدة، وطالبت الجانب الأمريكي بإجراء تحقيق "موضوعي". وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى نتائج "إيجابية" من التحقيق، مشيرة إلى أن صادرات كوريا الجنوبية من المعادن الأساسية ومشتقاتها تُفيد صناعات متعددة وتُسهّل الاستثمار في الولايات المتحدة. وتُجري وزارة التجارة الأمريكية حاليا تحقيقا بشأن ما إذا كان من الضروري تقييد واردات المعادن الأساسية ومشتقاتها من خلال تدابير مثل الرسوم الجمركية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.