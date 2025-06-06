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السياسية

58.2% من المواطنين الكوريين يتوقعون أداء جيدا من الرئيس لي

Write: 2025-06-09 09:54:39Update: 2025-06-09 10:50:05

58.2% من المواطنين الكوريين يتوقعون أداء جيدا من الرئيس لي

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من 60% من المواطنين الكوريين الجنوبيين يتوقعون أداء جيدا من الرئيس لي جيه ميونغ في مهامه.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" وشمل ألفا و12 مواطنا بالغا على مستوى البلاد يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، قال 58.2% من المشاركين إن لي سيُحسن إدارة شؤون الدولة، بينما أجاب 35.5% بأنه "لن يُحقق نتائج جيدة"، وقال 6.3% إنهم "غير متأكدين".
وبالنسبة للتأييد الحزبي، فقد حصل الحزب الديمقراطي الحاكم على 48%، بينما حصل حزب قوة الشعب المعارض على 34.8%، مما وسع الفجوة بين الحزبين الرئيسيين إلى 13.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي طلبت إجراءه صحيفة "إنرجي بيزنس"، 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.
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