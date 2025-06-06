فوز عمل مسرحي موسيقي كوري بـ6 من جوائز توني المسرحية

Photo : YONHAP News

فاز العمل المسرحي الموسيقي الكوري "ربما نهاية سعيدة" الذي عرض على مسرح "برودواي" في مدينة نيويورك الأمريكية، بـ6 جوائز في فئات أفضل عمل مسرحي موسيقي، وأفضل كتابة لمسرحية موسيقية، وأفضل موسيقى وكلمات أصلية، وأفضل إخراج، وأفضل ممثل، وأفضل تصميم ديكور مسرحي، وذلك في حفل توزيع جوائز "توني" المسرحية الذي أقيم أمس الأحد.ويتناول هذا العمل المسرحي الموسيقي قصة تدور في المستقبل، حيث يقع في الحب الروبوتان "أوليفر" و"غلير"، اللذان صُمما لمساعدة البشر.وقام الكاتب "بارك تشون هيو" بتأليفه، بينما قام الملحن "ويل آرونسون" بتلحينه.وقد تم الكشف عن العمل المسرحي الموسيقي "ربما نهاية سعيدة" لأول مرة في كوريا في عام 2016، وتم عرضه لأول مرة في برودواي في شهر نوفمبر من العام الماضي.