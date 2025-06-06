40 % من الشركات الكورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

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تبين أن حوالي 40% من الشركات الكورية تقوم بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على أعمالها.ووفقا لنتائج مسح أجرته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة على 685 شركة كورية بشأن استخدام البنية التحتية الصناعية والذكاء الاصطناعي، أكدت 37.1% من الشركات المشاركة في المسح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في أعمالها.ويعكس هذا الرقم توجها متزايدا نحو الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي الكوري.وأشارت نتائج المسح إلى أن 65.1% من الشركات العملاقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.وكان من اللافت للنظر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تفوقت على الشركات الكبيرة في معدل استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت النسبة 35.6% لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل 31.2% للشركات الكبيرة.وقالت الشركات التي أدخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي إن البحث والتطوير هو المجال الأكثر استخداما لهذه التقنيات، ويأتي بعده تحسين العمليات الإنتاجية، وخدمة العملاء، والتنبؤ باتجاهات السوق.وأفادت 33.6% من الشركات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنها شهدت تحسنا في الإنتاجية، بينما قالت 26% منها إنها تمكنت من تخفيض تكاليف التشغيل.