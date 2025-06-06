40 % من الشركات الكورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

تبين أن حوالي 40% من الشركات الكورية تقوم بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على أعمالها.
ووفقا لنتائج مسح أجرته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة على 685 شركة كورية بشأن استخدام البنية التحتية الصناعية والذكاء الاصطناعي، أكدت 37.1% من الشركات المشاركة في المسح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في أعمالها.
ويعكس هذا الرقم توجها متزايدا نحو الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي الكوري.
وأشارت نتائج المسح إلى أن 65.1% من الشركات العملاقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وكان من اللافت للنظر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تفوقت على الشركات الكبيرة في معدل استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت النسبة 35.6% لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل 31.2% للشركات الكبيرة.
وقالت الشركات التي أدخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي إن البحث والتطوير هو المجال الأكثر استخداما لهذه التقنيات، ويأتي بعده تحسين العمليات الإنتاجية، وخدمة العملاء، والتنبؤ باتجاهات السوق.
وأفادت 33.6% من الشركات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنها شهدت تحسنا في الإنتاجية، بينما قالت 26% منها إنها تمكنت من تخفيض تكاليف التشغيل.