وزارة التوحيد تعرب عن أسفها لقيام منظمة مدنية بإرسال منشورات إلى كوريا الشمالية

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أعربت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية عن أسفها لقيام رابطة أسر المختطفين في كوريا الشمالية بإطلاق منشورات دعائية باتجاه كوريا الشمالية يوم الثاني من شهر يونيو الجاري، وطالبت الوزارة بشدة بوقف مثل تلك الأنشطة.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد "كو بيونغ سام" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن إطلاق المنشورات الدعائية يتسبب في تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية ويشكل تهديدا لحياة وسلامة السكان في المناطق الحدودية.وقد كشفت رابطة أسر المختطفين في كوريا الشمالية مؤخرا أنها قامت بإطلاق بالونات تحمل منشورات دعائية باتجاه كوريا الشمالية في الساعة التاسعة من مساء يوم الثاني من يونيو.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها الرابطة بإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية، بعد أن قامت بذلك في شهري أبريل ومايو الماضيين.