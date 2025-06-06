لاعب الوثب العالي الكوري اُو سانغ هيوك يفوز بالدوري الماسي للاتحاد الدولي لألعاب القوى

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احتل لاعب الوثب العالي الكوري "اُو سانغ هيوك" المركز الأول في مسابقة الوثب العالي للرجال ضمن الدوري الماسي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، التي أقيمت في روما عاصمة إيطاليا أول من أمس السبت.ونجح اللاعب "او" في القفز بارتفاع 2.32 متر في نهائي الوثب العالي للرجال، مسجلا بذلك ثاني أعلى رقم على مستوى العالم، وأعلى رقم له لهذا العام.وبهذا استطاع "او" مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقات الدولية لموسم هذا العام، محققا فوزه السادس على التوالي، وذلك رغم مشاركة نخبة من أفضل رياضي الوثب العالي في العالم في مسابقة روما.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها اللاعب الكوري "او" بالدوري الماسي، بعد أن استطاع احتلال المركز الأول في مسابقة الدوحة في قطر في عام 2022، ومسابقة يوجين بالولايات المتحدة في عام 2023، ومسابقة روما في العام الماضي.