قوات مشاة البحرية الكورية تشارك في مناورات متعددة الجنسيات في الفلبين

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شاركت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية في مناورة سنوية متعددة الجنسيات في الفلبين.وأعلنت قيادة قوات مشاة البحرية الكورية أمس الاثنين عن مشاركتها في مناورات "كامانداغ" خلال الفترة من 26 مايو إلى 6 يونيو.وتُعقد مناورة "كامانداغ" سنويا منذ عام 2017 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات مشاة البحرية الفلبينية، بهدف تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب والدفاع الساحلي والمهارات القتالية.وتُرسل قيادة قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية وحدات بحجم سرية للمشاركة في تلك المناورات منذ عام 2022.وقد قدّمت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية هذا العام دورة تدريبية لتعزيز قدرات قوات مشاة البحرية الفلبينية على تشغيل وصيانة مركبات الهجوم البرمائية من طراز "كس ايه ايه في" التي حصلت عليها من كوريا الجنوبية.