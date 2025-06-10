إلزام مصنعي ومستوردي الألعاب في كوريا بجمع المنتجات لإعادة التدوير بدءا من 2026

ابتداء من العام القادم، سيُطلب من مصنعي ومستوردي الألعاب البلاستيكية في كوريا الجنوبية جمع منتجاتهم وإعادة تدويرها.وأصدرت وزارة البيئة إشعارا مسبقا، أمس الاثنين، لمدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بشأن مراجعة مرسوم تنفيذي يجعل الألعاب خاضعة لنظام مسؤولية المنتج الموسع.وسوف يُلزم المصنعون والمستوردون بجمع وإعادة تدوير كمية معينة من منتجاتهم، بما يتماشى مع الكميات الدنيا التي تعلن عنها الوزارة كل عام.كما سيتعين على الشركات دفع حصتها من تكاليف إعادة التدوير إلى شركة تعاونية ستتولى إعادة التدوير نيابة عنها.وسوف يتم إعفاء المصنعين إذا كان إجمالي مبيعاتهم السنوية من الألعاب البلاستيكية أقل من مليار وون، أي حوالي 737 ألف دولار أمريكي، أو أقل من عشرة أطنان، بينما سيتم إعفاء المستوردين إذا استوردوا ألعابا بلاستيكية بقيمة تقل عن 300 مليون وون، أو أقل من ثلاثة أطنان.