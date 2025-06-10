ارتفاع استهلاك المشروبات المُنَكهة في كوريا بنسبة 20%

أظهرت بيانات حديثة أن الكوريين الجنوبيين استهلكوا مشروبات منكهة أكثر بنسبة 20% في عام 2023 مقارنة بعام 2019.ووفقا للبيانات التي أصدرتها الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الاثنين، استهلك الكوريون الجنوبيون 274.6 جراما من هذه المشروبات يوميا في المتوسط في عام 2023، بزيادة قدرها أكثر من 51 جراما مقارنة بعام 2019.وشرب الرجال أكثر من النساء، وكان أولئك الذين في الثلاثينيات من العمر أعلى تناولا لتلك المشروبات بين الفئات العمرية المختلفة، بينما وكان المشروب الأكثر استهلاكا في عام 2023 هو القهوة السوداء.وشهد تناول المشروبات الغازية التي تحتوي عموما على نسبة عالية من السكر انخفاضا مقارنة بعام 2019، لكن استهلاك المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية ارتفع خلال نفس الفترة.وأوصت مفوضة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جي يونغ مي" باستهلاك الماء بدلا من المشروبات المنكهة، قائلة إن الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يواصلون استهلاك المشروبات الغازية بكميات كبيرة.