توقعات بهطول أمطار أعلى من المتوسط على كوريا خلال هذا الصيف

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار بمعدلات متوسطة أو أعلى من المتوسط خلال هذا الصيف، مما يقلل من خطر الجفاف.ووفقا لوزارة الداخلية والسلامة أمس الاثنين، من المتوقع أن يكون هطول الأمطار في يونيو أعلى من المعدل الطبيعي، بينما من المتوقع أن يشهد شهرا يوليو وأغسطس مستويات قريبة من المتوسط السابق لهطول الأمطار.وبلغ إجمالي هطول الأمطار على مستوى البلاد على مدار الأشهر الستة الماضية 80.9% من المعدل الموسمي، حيث أثرت ظروف الجفاف بشكل رئيسي على أجزاء من منطقة كيونغ سانغ. وبلغت نسبة المياه في الخزانات الزراعية 109.3% من المستويات النموذجية، بينما ظلت تعمل السدود متعددة الأغراض بطاقتها الطبيعية أو أعلى منها.ومع ذلك، لا تزال بعض مناطق مقاطعتي جنوب تشونغ تشُنغ وشمال كيونغ سانغ، وبعض الجزر، تعاني من الجفاف أو تحتاج تدابير إمدادات المياه الطارئة، مما دفع الحكومة إلى مواصلة تنسيق الجهود الوقائية مع الوزارات ذات الصلة.