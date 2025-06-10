مؤشر البورصة الكورية يرتفع لأعلى مستوى في 11 شهرا

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وصل مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب، كوسبي، إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا أمس الاثنين، أي منذ يوليو 2024، مدفوعا بارتفاع أسهم الرقائق، حيث يراهن المستثمرون على سياسات اقتصادية جديدة في ظل حكومة "لي جيه ميونغ"، والمحادثات التجارية المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، بمقدار 43.72 نقطة، أي بنسبة 1.55%، ليغلق عند 2855.77 نقطة.وافتتح المؤشر على ارتفاع وحافظ على قوته، مدعوما بتفاؤل المستثمرين بشأن تخفيف التوترات التجارية العالمية قبل المحادثات الأمريكية الصينية في لندن، إلى جانب التوقعات بأن إدارة الرئيس الكوري الجديد ستنفذ سياسات لدعم الاقتصاد.وقادت أسهم أشباه الموصلات والسيارات ذلك الارتفاع، مع تقدم أسهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 1.18%، وزيادة أسهم إس كي هاينكس بنسبة 2%، وارتفاع أسهم شركة هيون ديه موتور، أكبر شركة كورية لصناعة السيارات، بنسبة 4.32%، كما قفزت أسهم شركتها التابعة كيا موتورز بنسبة 2.36%.وارتفع مؤشر كوسداك الذي يهيمن عليه القطاع التكنولوجي بحوالي 7.98 نقطة، أي بنسبة 1.06%، ليغلق عند 764.21 نقطة.