تقرير يقول إن كوريا الشمالية تقلت مساعدة من روسيا لإصلاح سفينتها الحربية المقلوبة

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قال تقرير بثته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إن كوريا الشمالية تلقت مساعدات من روسيا لإصلاح سفينتها التي انقلبت وغُمرت جزئيا في أثناء محاولة إطلاقها الشهر الماضي.وأشار التقرير إلى صور الأقمار الاصطناعية أول من أمس الأحد للسفينة في حوض جاف في ميناء راجين الشمالي الشرقي في كوريا الشمالية، بالقرب من الحدود مع روسيا.ونقل التقرير عن "يو جي هون" مدير إدارة التعاون الخارجي في المعهد الكوري الجنوبي لتحليلات الدفاع، قوله إن قرب الميناء من روسيا يجعله منطلقا رئيسيا لجهود كوريا الشمالية لتعميق العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع موسكو.كما نقل التقرير عن الأدميرال الكوري الجنوبي المتقاعد "كيم دوك كي" قوله إن السونار وأجهزة تحديد العمق في القسم الخاص في السفينة ربما تكون قد تعرضت للتلف، مما يتطلب من بيونغ يانغ طلب المساعدة من بكين أو موسكو، حيث من المحتمل أن تكون الأجزاء ذات الصلة قد تم استيرادها.