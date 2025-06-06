رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية يلتقي بقائد قيادة النقل الأمريكية

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التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الأدميرال "كيم ميونغ سو" بقائد قيادة النقل الأمريكية الجنرال "راندال ريد"، في مقر هيئة الأركان المشتركة في منطقة يونغ سان في سيول أمس الاثنين.واتفق المسؤولان على ضرورة تنظيم التعاون بين البلدين في مجال النقل والتدريب، لضمان النشر السريع للقوات الأمريكية المعززة في شبه الجزيرة الكورية في حالات الطوارئ.وقال كيم إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو التحالف الأكثر نموذجية في العالم، ويشكل المحور الذي يضمن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما أكد أن إرساء جاهزية دفاعية مشتركة أمر أساسي للرد بفعالية على تهديدات كوريا الشمالية، التي تتضمن أسلحة نووية وصواريخ وهجمات إلكترونية، والتي أصبحت متطورة نتيجة للتعاون الموسع بينها وبين روسيا.وكان ريد قد وصل إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد لاكتساب فهم أفضل لحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولمناقشة سبل تحسين التوافق اللوجستي. وهو أول قائد لقيادة النقل الأمريكية يزور هيئة الأركان المشتركة الكورية منذ 13 عاما.