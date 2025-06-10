المجلس الوطني للقضاة يجتمع يوم 30 يونيو

Photo : YONHAP News

سيستأنف القضاة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية جلستهم الاستثنائية بنهاية هذا الشهر من أجل معالجة الجدل الناجم عن قرار المحكمة العليا بإعادة قضية انتهاك الرئيس "لي جيه ميونغ" لقانون الانتخابات عندما كان مرشحا رئاسيا.وأعلن المجلس الوطني للقضاة أمس الاثنين أن الجلسة ستُعقد افتراضيا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 30 يونيو.وخلال الجلسة السابقة يوم 26 مايو الماضي، ناقش القضاة الذين يمثلون المحاكم في جميع أنحاء البلاد ما إذا كان ينبغي الكشف علنا عن موقف المجلس بشأن المحاكمات العادلة، وثقة الجمهور في القضاء، والمخاوف بشأن التهديدات التي تواجه استقلال القضاء.وفشل المشاركون في التوصل إلى قرار، واتفقوا فقط على مواصلة المناقشات بعد الانتخابات الرئاسية بسبب المخاوف من أن عقد اجتماع قبل الانتخابات قد يؤثر عليها.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا سريعا على نحو غير معتاد في شهر مايو بإعادة قضية "لي" إلى محكمة سيول العليا، التي كانت قد ألغت إدانته بانتهاك قانون الانتخابات.وبعد ذلك، اقترح أحد قضاة المجلس عقد الاجتماع، وحصل الاقتراح على تأييد العدد المطلوب من القضاة.