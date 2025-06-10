قائد عسكري سابق يؤكد شهادته ضد يون في محاكمة التمرد

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شهد قائد عسكري سابق مجددا بأنه تلقى أمرا من الرئيس السابق "يون صوك يول" باقتحام البرلمان بـ"فأس إذا لزم الأمر، وسحب النواب من هناك"، ليلة إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد "لي سانغ هيون"، القائد السابق للواء الأول المحمول جوا التابع للقوات الخاصة، خلال الجلسة السادسة لمحاكمة يون بتهمة التمرد الجنائي في محكمة سيول المركزية، أمس الاثنين.وكان "لي" قد أدلى بتصريحات مماثلة خلال الجلسة الخامسة، حيث قال إنه تلقى أمرا من يون بسحب النواب، وذلك عبر "كواك جونغ كيون" القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة للجيش.وخلال الاستجواب، سأله محامي يون عما إذا كان قد سمع بالفعل كلمة "الرئيس"، مشيرا إلى أنه سبق وأن استخدم مصطلح "السلطات العليا" في مقابلات إعلامية، فرد "لي" بالقول إن "كواك" أخبره أنه عقد مؤتمرا عبر الفيديو مع "جهات عليا"، وعندما سأله "لي" عمن أصدر الأمر، أجاب كواك بأنه "الرئيس".ودحض يون شهادة لي مباشرة، قائلا إنه من غير المؤكد ما إذا كان كواك قد تلقى الأمر خلال مؤتمر الفيديو، وأن "الجهات العليا" في الجيش تُشير إلى هيئة الأركان المشتركة أو وزارة الدفاع، وليس الرئيس.