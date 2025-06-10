كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري في أبريل للشهر 24 على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري في شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الرابع والعشرين على التوالي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ الفائض في الحساب الجاري 5.7 مليار دولار أمريكي لشهر أبريل، بانخفاض قدره 3.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بالشهر الأسبق.وبذلك ظلت كوريا تُسجل فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو 2023.وسجل حساب السلع فائضا قدره 8.99 مليار دولار أمريكي في أبريل، بزيادة طفيفة عن الفائض المسجل في شهر مارس.وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 58.5 مليار دولار في شهر أبريل، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 49.5 مليار دولار.