الاقتصادية كوريا وتايلاند تعقدان الجولة السادسة من محادثات اتفاقية المشاركة الاقتصادية

ستعقد كوريا الجنوبية وتايلاند هذا الأسبوع الجولة السادسة من محادثاتهما بشأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الثنائية.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء أن الجانبين سيعقدان تلك المفاوضات في سيول بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة.

ويشارك في هذه المفاوضات حوالي 80 مسؤولا من البلدين، حيث يمثل كوريا الجنوبية "روه كيون كي" نائب الوزير المسؤول عن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وسوف تغطي المحادثات عشرة قطاعات، مع التركيز على الوصول إلى أسواق السلع والخدمات. كما سيعمل الجانبان على تضييق هوة خلافاتهما في مجالات الاستثمار والتمويل والاتصالات وقواعد المنشأ.

وتتضمن اتفاقية المشاركة الاقتصادية عناصر فتح الأسواق مثل اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية، لكنها تركز بشكل أكبر على إنشاء شبكة تجارية ذات منفعة متبادلة.











